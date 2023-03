LIVE Sinner-Djere, 3-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: break per il serbo! (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 break Djere: pessimo game giocato dall’altoatesino, che ha messo poche prime in campo e due errori di rovescio. 15-40 Terzo doppio fallo in quattro giochi per Sinner, che offre due palle break all’avversario. 15-30 Scambio prolungato vinto da Djere, che riesce a resistere sulle accelerazioni dell’altoatesino, il quale finisce per andare fuori giri. 15-15 Rimedia al precedente errore con una buona prima di servizio l’italiano. 0-15 Lento in uscita dal servizio Sinner, con il rovescio che termina in rete. 3-3 Gioco Djere: per la prima volta nell’incontro il serbo tiene un turno di servizio senza andare ai vantaggi. 40-0 Ottima smorzata del serbo, su cui Sinner arriva in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3: pessimo game giocato dall’altoatesino, che ha messo poche prime in campo e due errori di rovescio. 15-40 Terzo doppio fallo in quattro giochi per, che offre due palleall’avversario. 15-30 Scambio prolungato vinto da, che riesce a resistere sulle accelerazioni dell’altoatesino, il quale finisce per andare fuori giri. 15-15 Rimedia al precedente errore con una buona prima di servizio l’italiano. 0-15 Lento in uscita dal servizio, con il rovescio che termina in rete. 3-3 Gioco: per la prima volta nell’incontro il serbo tiene un turno di servizio senza andare ai vantaggi. 40-0 Ottima smorzata del serbo, su cuiarriva in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EloniMich : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita | Sky Sport - Ftbnews24 : Miami, Streaming GRATIS Sinner-Djere: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE - SkySport : #Sinner debutta a #Miami: ora LIVE su #SkySport Tennis (canale 205) contro #Djere #SkyTennis #AtpMiami - OA_Sport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta tocca all’azzurro - - infoitsport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio -