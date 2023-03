LIVE Sinner-Djere, 2-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: subito una palla break per l’azzurro (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco Sinner: con il primo ACE del proprio incontro l’azzurro chiude questo game. 40-0 Seconda prima vincente consecutiva per l’azzurro. 30-0 Non riesce a rispondere Djere su una buona prima di Sinner. 15-0 Si apre il campo con il cross di rovescio l’azzurro, che poi chiude con il dritto lungolinea. 1-1 Gioco Djere: termina in rete la risposta di dritto di Sinner. Il serbo dopo oltre nove minuti riesce a tenere il primo game al servizio. Ad-40 Brutto errore dal centro del campo con il rovescio per l’italiano, con la palla che scappa lunga. 40-40 Prende ancora l’iniziativa del punto Sinner con la risposta, chiudendo con il colpo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: con il primo ACE del proprio incontrochiude questo game. 40-0 Seconda prima vincente consecutiva per. 30-0 Non riesce a risponderesu una buona prima di. 15-0 Si apre il campo con il cross di rovescio, che poi chiude con il dritto lungolinea. 1-1 Gioco: termina in rete la risposta di dritto di. Il serbo dopo oltre nove minuti riesce a tenere il primo game al servizio. Ad-40 Brutto errore dal centro del campo con il rovescio per l’italiano, con lache scappa lunga. 40-40 Prende ancora l’iniziativa del puntocon la risposta, chiudendo con il colpo ...

