LIVE – Sinner-Djere 0-0 | secondo turno Masters 1000 Miami 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il serbo ha esordito nel tabellone sconfiggendo in due set il qualificato australiano Aleksandar Vukic., invece, ha potuto usufruire di un bye al primoin qualità di decima testa di serie. Le quote della partita sono fortemente sbilanciate dalla parte dell’azzurro. Quest’ultimo è reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz. I precedenti, tuttavia, sono 2-1 per, che ha battutodue volte sulla terra rossa. Nell’unico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta tocca all’azzurro - - infoitsport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Jannik Sinner (LIVE) - _joes__ : cazzo se non vedrò sinner live la faccio finita - 01fmz : @darksa0irse @dalbertocarlos_ Difende anche SF a Miami infatti nel live ora Sinner lo ha superato momentaneamente a… -

Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'altoatesino debutta a Miami contro il serbo Laslo Djere, n. 58 del ranking ATP. Il bilancio è in favore del serbo, ma i successi risalgono al 2020 e 2019. In ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. La sfida non inizierà non prima delle 17:20 (ora italiana).- Djere: il pronostico Contro un...Due anni fa, sui campi dell'Hard Rock Stadium, Jannikgiocò la prima (e finora unica) finale a livello Masters 1000 della sua carriera. Un torneo, ... DOVE VEDERE IL MATCH SEGUI LA DIRETTA...

LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio OA Sport

Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'altoatesino debutta a Miami contro il serbo Laslo Djere, n. 58 del ranking ATP. Il bilancio è in favore del serbo, ma i successi risalgono al 2020 e 2019. In ...SINNER – DJERE STREAMING GRATIS – Le teste di serie della parte alta del tabellone maschile si preparano a fare il loro esordio nel torneo di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Non prima ...