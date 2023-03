LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 80 km al traguardo, il gruppo è a 4? dalla testa (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 13.50 Ottanta chilometri al traguardo, si conclude la prima metà della corsa. 13.47 Scatto di Alessio Martinelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) dal gruppo degli inseguitori: il giovane azzurro prova a raggiungere Guerin in testa alla corsa. 13.45 In questo momento, gli atleti sono impegnati in un tratto, decisamente tecnico, di discesa, il quale porterà all’inizio della salita per Serramazzoni, già affrontata nel giro precedente del circuito tracciato per l’occasione. 13.42 Si staccano dal treno degli inseguitori il britannico Luke Rowe (Ineos-Grenadiers) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 13.50 Ottanta chilometri al, si conclude la prima metà della corsa. 13.47 Scatto di Alessio Martinelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) daldegli inseguitori: il giovane azzurro prova a raggiungere Guerin inalla corsa. 13.45 In questo momento, gli atleti sono impegnati in un tratto, decisamente tecnico, di discesa, il quale porterà all’inizio della salita per Serramazzoni, già affrontata nel giro precedente del circuito tracciato per l’occasione. 13.42 Si staccano dal treno degli inseguitori il britannico Luke Rowe (Ineos-Grenadiers) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuvoReal : LE NEWS DELLA SETTIMANA con LUCA LA BELLA - NanniCobretti : Questa qua sotto è la foto più bella (come minimo) della settimana, e qua ci siamo noi che parliamo di Johnny Mnemo… - yaepurin : tra una settimana tutti i dati di love live sif aka la mia vita dai 14 ai 17 anni andranno persi per sempre <3 - NProtasoni : Questa live è di per se una deep out of the money call. Nel senso che settimana prossima se la fileranno in tre ma… - infoitsport : LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA -