LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, il gruppo sta per riprendere la fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15

14.20 Sessanta chilometri alla fine.

14,16 Il gruppo ormai è alle calcagna del plotone dei fuggitivi, distanti poco più di un minuto da Alexis Guerin.

14.14 Sono partiti, dal gruppetto dei fuggitivi, l'eritreo Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) e l'azzurro Christian Scaroni (Astana Team), i quali hanno una quarantina di secondi da recuperare su Guerin.

14.12 Inizia adesso la salita che porta a Serramazzoni, lunga 12 km al 3,4%: il dato della pendenza è "falsato" da una brevissima discesa, ma il tratto iniziale della scalata presenta dei picchi oltre il 10%.

