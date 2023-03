LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al traguardo, Pozzovivo si gioca la vittoria (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 15.44 Guerin mantiene ancora qualche metro di vantaggio, ce la dovrebbe fare a portarsi a casa la vittoria. 15.43 ULTIMO CHILOMETRO! 15.41 Prova a non mollare Alexis Guerin che, a tre chilometri al traguardo, ha ancora 16? di margine sul quintetto alle sue spalle. 15.39 Cinque chilometri alla fine. 15.39 Mauro Schmid non si fa di certo scappare l’avversario e si riporta sulle code di Shaw: a ruota dello svizzero troviamo Healy, Staune-Mittet e Domenico Pozzovivo. 15.37 ATTACCA SHAW! Il britannico della EF Education-EasyPost tenta l’azione in solitaria: ricordiamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 15.44 Guerin mantiene ancora qualche metro di vantaggio, ce la dovrebbe fare a portarsi a casa la. 15.43 ULTIMO CHILOMETRO! 15.41 Prova a non mollare Alexis Guerin che, a tre chilometri al, ha ancora 16? di margine sul quintetto alle sue spalle. 15.39 Cinque chilometri alla fine. 15.39 Mauro Schmid non si fa di certo scappare l’avversario e si riporta sulle code di Shaw: a ruota dello svizzero troviamo Healy, Staune-Mittet e Domenico. 15.37 ATTACCA SHAW! Il britannico della EF Education-EasyPost tenta l’azione in solitaria: ricordiamo ...

