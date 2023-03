LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, il gruppo ha 1’37” di distacco dalla testa (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 14.46 Quaranta chilometri al traguardo, Guerin allunga sul gruppo, aumentando il vantaggio ad 1’37”. 14.41 Adesso il percorso prevede un’altra discesa decisamente ripida, prima di affrontare l’ultima salita valevole per la classifica di giornata, con il traguardo piazzato a Via Fazzana, per poi entrare nel circuito finale di Fiorano. 14.38 I corridori arrivano al traguardo intermedio di Serramazzoni valevole per la classifica scalatori, Guerin riguadagna una ventina di secondi sul gruppo. 14.33 50 km al ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 14.46 Quaranta chilometri al, Guerin allunga sul, aumentando il vantaggio ad”. 14.41 Adesso il percorso prevede un’altra discesa decisamente ripida, prima di affrontare l’ultima salita valevole per la classifica di giornata, con ilpiazzato a Via Fazzana, per poi entrare nel circuito finale di Fiorano. 14.38 I corridori arrivano alintermedio di Serramazzoni valevole per la classifica scalatori, Guerin riguadagna una ventina di secondi sul. 14.33 50 km al ...

