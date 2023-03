LIVE Serbia-Italia, amichevole U21 calcio in DIRETTA: Baldanzi parte titolare! (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Molti esperimenti quindi per Nicolato che deve fare a meno praticamente di quasi tutta la rosa titolare. 17.36 Non ci sarà Fagioli per un problema alla caviglia. 17.33 Ecco le formazioni ufficiali: Serbia 4-2-3-1: F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic; Mladinovic, N. Stankovic; Micic, Lucic, Mitrovic; Raktov. Commissario tecnico: Gran Stevanovic Italia 3-5-2: Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo; Baldanzi, Mulattieri. Commissario tecnico: Paolo Nicolato 17.30 Buonasera e benvenuti all’amichevole tra Serbia e Italia U21. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.39 Molti esperimenti quindi per Nicolato che deve fare a meno praticamente di quasi tutta la rosa titolare. 17.36 Non ci sarà Fagioli per un problema alla caviglia. 17.33 Ecco le formazioni ufficiali:4-2-3-1: F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic; Mladinovic, N. Stankovic; Micic, Lucic, Mitrovic; Raktov. Commissario tecnico: Gran Stevanovic3-5-2: Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo;, Mulattieri. Commissario tecnico: Paolo Nicolato 17.30 Buonasera e benvenuti all’traU21. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE Under 21, Serbia-Italia dalle 18: L'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato è di scena in amichevole contro la S… - sportli26181512 : Diretta #Serbia U21-#Italia U21: segui la partita LIVE: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del… - Zcfnews : LIVE!!! Serbia-Italia Under 21 Amichevole ore 18.00 - Fantacalciok : Serbia – Lituania: diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : Serbia-Lituania Streaming Gratis: guarda le qualificazioni agli Europei in Diretta LIVE -