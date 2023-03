LIVE Serbia-Italia 0-1 | amichevole U21 calcio in DIRETTA | Mulattieri sblocca la partita!

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Buona la prima prova per il talento del Belgrano. 58? Fuori Zapelli, dentro Oristanio nell’U21. 56? Traversa di Carboni che sfiora il raddoppio. 54? Goooooooooooooooooool,, sul secondo palo di testa non sbaglia,U21 0-1. 52? Dentro Parisi, fuori Pierozzi nell’U21. 50? Fuori Miladinovic, dentro Vasiljevic nellaU21. 48? Fuori Gallo, dentro Zanoli nell’U21. 46? Inizia il secondo tempo! 18.53che domina ma che non riesce ad essere cinica sotto porta, Baldanzi apre una sfida personale con Stankovic, ma al momento vinta dal portiere. Ottima l’organizzazione dal basso con i tre centrali, ma il centrocampo fatica a ...

BACKA TOPOLA () - Penultimo test prima dell' Europeo di giugno per l' Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà lain amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione questa partita e quella di lunedì (27marzo) a Reggio Calabria contro ...A Backa Topola, l'avversario non è dei più morbidi, ladegli Stankovic, Filip e Nikola, solo il primo figlio dell'ex Inter e attuale tecnico della Sampdoria Dejan. Titolare l'oriundo Zapelli , ...Di seguito, il programma di oggi: Venerdì 24 marzo Ore 18.00 Bulgaria - Montenegro Ore 20.45 Francia - Olanda Ore 20.45- Lituania Ore 20.45 Gibilterra - Grecia Ore 20.45 Repubblica Ceca - ...

Diretta Serbia U21-Italia U21 0-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

BACKA TOPOLA (SERBIA) - Penultimo test prima dell'Europeo di giugno per l'Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà la Serbia in amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in ...