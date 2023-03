LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: ultima gara a coppie della stagione, Italia in cerca di sorrisi (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Si comincia con la gara femminile, che vede al via in quota Italia la coppia composta da Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. 14:00 Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa giornata che vede di scena l’ultima Team Sprint della stagione, quella che si disputa a Lahti, in Finlandia. La Sprint maschile di Tallinn – La Sprint femminile di Tallinn Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare del venerdì della Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti. Si va ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Si comincia con lafemminile, che vede al via in quotala coppia composta da Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. 14:00 Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alladi questa giornata che vede di scena l’, quella che si disputa a, in Finlandia. Lamaschile di Tallinn – Lafemminile di Tallinn Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle due gare del venerdìCoppa del Mondo di sci di. Si va ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SciGiovani : Non mancate al secondo evento online #SCI, la #chimica contro il cambiamento climatico, domani, sempre sul canale Y… - raceskimagazine : PONTE DI LEGNO LIVE - La Casola Nera ospita lo slalom Ragazzi che chiude per i migliori 2009 e 2010 il tricolore ch… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Tallinn 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Tallinn 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Tallinn 2023 in DIRETTA -