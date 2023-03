LIVE – Premio Bearzot a Spalletti al Maschio Angioino | presenti anche Manfredi e De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 marzo 2023) La stagione del Napoli sta facendo brillare gli occhi a tutto il mondo e dunque non stupisce che Lucianopremiato alcon il, riconoscimento importante per gli allenatori, promossodalla FIGC. Segui qui la diretta testuale e video della premiazione dell’allenatore azzurro. AGGIORNAMENTO 11:05 – Il sindaco di Napoli Gaetanoha parlatodella Nazionale, visto che ilporta appunto il nome dello storico CT della Nazionale che ha vinto il Mondiale: Ieri è stata una grande giornata di sport e amicizia, Napoli ha dimostrato che il calcio è un fattore positivo se penso all’amichevole tra tifosi. Il calcio non è solo violenza. C’è un grande ...