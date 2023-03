LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: tra poco Guignard-Fabbri sul ghiaccio! Manni-Roethlisberger superano il taglio (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.02: Tocca ora a una delle coppie più attese, il binomio britannico Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 23 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 28 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn lo scorso anno, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti al Mondiale di Montpellier, argento all’Europeo di Espoo. La musica. Merengue: Vivir Mi Vida di Marc Anthony. Cha Cha: No Me Ames – Duet with Marc Anthony (Ballad Version) di Jennifer Lopez. Cha Cha: Let’s Get Loud by Jennifer Lopez 8.00. SONO PRIMIIIIIIIIIIIIIIIII!!! La coppia azzurra Charlene Guignard / Marco Fabbri totalizza il punteggio di 88.21 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.02: Tocca ora a una delle coppie più attese, il binomio britannico Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 23 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 28 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn lo scorso anno, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti al Mondiale di Montpellier, argento all’Europeo di Espoo. La musica. Merengue: Vivir Mi Vida di Marc Anthony. Cha Cha: No Me Ames – Duet with Marc Anthony (Ballad Version) di Jennifer Lopez. Cha Cha: Let’s Get Loud by Jennifer Lopez 8.00. SONO PRIMIIIIIIIIIIIIIIIII!!! La coppia azzurra Charlene/ Marcototalizza il punteggio di 88.21 ...

