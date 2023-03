LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA: Guignard-Fabbri vogliono un posto sul podio! Manni-Roethlisberger superano il taglio (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.44: Questa la classifica parziale quando mancano gli ultimi due gruppi: 1 Q Natalie TASCHLEROVA Filip TASCHLER CZE 76.56 43.80 32.76 2 Q Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI JPN 72.92 40.67 32.25 3 Q Loicia DEMOUGEOT Theo LE MERCIER FRA 69.88 39.66 30.22 4 Q Maria KAZAKOVA Giorgi REVIA GEO 69.43 38.95 30.48 5 Q Jennifer JANSE VAN RENSBURG Benjamin STEFFAN GER 67.95 38.65 29.30 6 Q Holly HARRIS Jason CHAN AUS 64.80 35.83 28.97 7 Q Mariia NOSOVITSKAYA Mikhail NOSOVITSKIY ISR 64.14 36.69 27.45 8 Q Victoria Manni Carlo Roethlisberger ITA 64.02 36.10 27.92 9 Q Mariia HOLUBTSOVA Kyryl BIELOBROV UKR 63.94 36.85 27.09 10 Q Mariia IGNATEVA Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 63.88 35.28 28.60 11 Marie DUPAYAGE Thomas NABAIS FRA 63.81 36.27 27.54 12 Anastasia POLIBINA Pavel GOLOVISHNIKOV POL ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.44: Questa la classifica parziale quando mancano gli ultimi due gruppi: 1 Q Natalie TASCHLEROVA Filip TASCHLER CZE 76.56 43.80 32.76 2 Q Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI JPN 72.92 40.67 32.25 3 Q Loicia DEMOUGEOT Theo LE MERCIER FRA 69.88 39.66 30.22 4 Q Maria KAZAKOVA Giorgi REVIA GEO 69.43 38.95 30.48 5 Q Jennifer JANSE VAN RENSBURG Benjamin STEFFAN GER 67.95 38.65 29.30 6 Q Holly HARRIS Jason CHAN AUS 64.80 35.83 28.97 7 Q Mariia NOSOVITSKAYA Mikhail NOSOVITSKIY ISR 64.14 36.69 27.45 8 Q VictoriaCarloITA 64.02 36.10 27.92 9 Q Mariia HOLUBTSOVA Kyryl BIELOBROV UKR 63.94 36.85 27.09 10 Q Mariia IGNATEVA Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 63.88 35.28 28.60 11 Marie DUPAYAGE Thomas NABAIS FRA 63.81 36.27 27.54 12 Anastasia POLIBINA Pavel GOLOVISHNIKOV POL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - Piergiulio58 : Saitama. Mondiali di pattinaggio artistico: in scena la coppia azzurra Conti-Macii. Al via, da oggi e fino a sabato… -