LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: prosegue la festa giapponese con Sakamoto! Lara Naki Gutmann risale al 17mo posto (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguitop. Appuntamento a questa notte alle 4.30 per tifare Guignard/Fabbri, secondi dopo il programma corto e domattina per la chiusura con la prova maschile due azzurri a caccia di rimonta. Buona giornata! 13.25: Questa la classifica finale della gara individuale femminile: 1. Kaori SAKAMOTO JPN 224.61 2. Haein LEE KOR 220.94 3. Loena HENDRICKX BEL 210.42 4. Isabeau LEVITO USA 207.65 5. Mai MIHARA JPN 205.70 6. Chaeyeon KIM KOR 203.51 7. Nicole SCHOTT GER 197.76 8. Kimmy REPOND SUI 194.09 9. Niina PETROKINA EST 193.49 10. Rinka WATANABE JPN 192.81 11. Nina PINZARRONE BEL 191.78 12. Amber GLENN USA 188.33 13. Madeline SCHIZAS CAN 187.49 14. Anastasiia GUBANOVA GEO 184.92 15. Bradie TENNELL USA 184.14 16. Ekaterina KURAKOVA POL 181.43 17. Lara ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguitop. Appuntamento a questa notte alle 4.30 per tifare Guignard/Fabbri, secondi dopo il programma corto e domattina per la chiusura con la prova maschile due azzurri a caccia di rimonta. Buona giornata! 13.25: Questa la classifica finale della gara individuale femminile: 1. Kaori SAKAMOTO JPN 224.61 2. Haein LEE KOR 220.94 3. Loena HENDRICKX BEL 210.42 4. Isabeau LEVITO USA 207.65 5. Mai MIHARA JPN 205.70 6. Chaeyeon KIM KOR 203.51 7. Nicole SCHOTT GER 197.76 8. Kimmy REPOND SUI 194.09 9. Niina PETROKINA EST 193.49 10. Rinka WATANABE JPN 192.81 11. Nina PINZARRONE BEL 191.78 12. Amber GLENN USA 188.33 13. Madeline SCHIZAS CAN 187.49 14. Anastasiia GUBANOVA GEO 184.92 15. Bradie TENNELL USA 184.14 16. Ekaterina KURAKOVA POL 181.43 17....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2023 in DIRETTA - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI /1 ?????? Curling: Mondiali D di Sandviken 09h00 Svizzera ????-?????????????? Scozia… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA -