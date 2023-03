LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann risale al 17mo posto! Si prepara la festa giapponese (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: Sveglia la giapponese che manca per uno step out la combinazione al penultimo salto ma la piazza dopo il triplo Loop all’ultimo e dunque non perderà tanti punti. Andrà controllata la rotazione 12.58: Bene la combinazione Doppio Axel+Triplo Toeloop, step out sul Triplo Lutz, bene Triplo Loop+doppio Toeloop+Doppio Loop 12.57: Bene il Doppio Axel+Triplo Toeloop, bene il Triplo Lutz, bene il Triplo Salchow, bene il Triplo Flip 12.55: Ora sul ghiaccio la seconda giapponese in gara, una vecchia conoscenza degli appassionati, terza dopo il programma corto, Mai Mihara, 23 anni di Kobe, Hyogo, dove vive e si allena sotto la guida di Sonoko Nakano, Mitsuko Graham, Sei Kawahara. La giapponese fu quinta ai Mondiali 2017, poi è ricomparsa lo scorso ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: Sveglia lache manca per uno step out la combinazione al penultimo salto ma la piazza dopo il triplo Loop all’ultimo e dunque non perderà tanti punti. Andrà controllata la rotazione 12.58: Bene la combinazione Doppio Axel+Triplo Toeloop, step out sul Triplo Lutz, bene Triplo Loop+doppio Toeloop+Doppio Loop 12.57: Bene il Doppio Axel+Triplo Toeloop, bene il Triplo Lutz, bene il Triplo Salchow, bene il Triplo Flip 12.55: Ora sul ghiaccio la secondain gara, una vecchia conoscenza degli appassionati, terza dopo il programma corto, Mai Mihara, 23 anni di Kobe, Hyogo, dove vive e si allena sotto la guida di Sonoko Nakano, Mitsuko Graham, Sei Kawahara. Lafu quinta ai2017, poi è ricomparsa lo scorso ...

