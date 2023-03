LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann risale al 17mo posto! Repond incanta ed è in testa dopo due gruppi (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13: Questa la classifica dopo i primi due gruppi: 1. Kimmy Repond SUI 194.09 2. Rinka WATANABE JPN 192.81 3. Nina PINZARRONE BEL 191.78 4. Madeline SCHIZAS CAN 187.49 5. Lara Naki Gutmann ITA 178.43 6. Yelim KIM KOR 174.30 7. Olga MIKUTINA AUT 172.31 8. Julia SAUTER ROU 165.62 9. Janna JYRKINEN FIN 160.91 10. Lindsay VAN ZUNDERT NED 159.55 11. Sofja STEPCENKO LAT 158.38 12. Alexandra FEIGIN BUL 155.74 11.11: La svizzera Kimmy Repond, bronzo europeo, si conferma su altissimi LIVElli e nel libero totalizza un punteggio di 131.34 (69.26+62.08) record personale sbriciolato, è prima con 194.09 e potrà recuperare qualche posizione 11.09: Applausi per la giovanissima svizzera che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13: Questa la classificai primi due: 1. KimmySUI 194.09 2. Rinka WATANABE JPN 192.81 3. Nina PINZARRONE BEL 191.78 4. Madeline SCHIZAS CAN 187.49 5.ITA 178.43 6. Yelim KIM KOR 174.30 7. Olga MIKUTINA AUT 172.31 8. Julia SAUTER ROU 165.62 9. Janna JYRKINEN FIN 160.91 10. Lindsay VAN ZUNDERT NED 159.55 11. Sofja STEPCENKO LAT 158.38 12. Alexandra FEIGIN BUL 155.74 11.11: La svizzera Kimmy, bronzo europeo, si conferma su altissimilli e nel libero totalizza un punteggio di 131.34 (69.26+62.08) record personale sbriciolato, è prima con 194.09 e potrà recuperare qualche posizione 11.09: Applausi per la giovanissima svizzera che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI /1 ?????? Curling: Mondiali D di Sandviken 09h00 Svizzera ????-?????????????? Scozia… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA -