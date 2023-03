LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: che libero di Lara Naki Gutmann! Può risalire la china! Attesa per le giapponesi (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Sul ghiaccio ora Janna Jyrkinen, una “ragazzina” finlandese di Helsinki, 16 anni fra meno di un mese, 21ma dopo il programma corto, Si allena tra Imatra, Peurunka, Vierumäki, Hasselt, Dortmund e Lappeenranta, dove risiede, sotto la guida di Marina Shirshova. E’ stata settima sul ghiaccio di casa ad Espoo agli Europei e si esibisce su The Story of Voyages (soundtrack) di Alfred Schnittke 9.50: La rumena Julia Sauter, protagonista di un buon programma libero, totalizza un punteggio di 109.60 (57.27+52.33), personale stagionale, per un totale di 165.62 che la pone in seconda posizione 9.46: Bene la combinazione Triplo Toeloop+Doppio Toeloop+Double Loop, bene Triplo Toeloop, step out sul Doppio Axel 9.45: Qualche problema in atterraggio sul Triplo Lutz, Bene Triplo Loop+Doppio Toeloop, step ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.51: Sul ghiaccio ora Janna Jyrkinen, una “ragazzina” finlandese di Helsinki, 16 anni fra meno di un mese, 21ma dopo il programma corto, Si allena tra Imatra, Peurunka, Vierumäki, Hasselt, Dortmund e Lappeenranta, dove risiede, sotto la guida di Marina Shirshova. E’ stata settima sul ghiaccio di casa ad Espoo agli Europei e si esibisce su The Story of Voyages (soundtrack) di Alfred Schnittke 9.50: La rumena Julia Sauter, protagonista di un buon programma, totalizza un punteggio di 109.60 (57.27+52.33), personale stagionale, per un totale di 165.62 che la pone in seconda posizione 9.46: Bene la combinazione Triplo Toeloop+Doppio Toeloop+Double Loop, bene Triplo Toeloop, step out sul Doppio Axel 9.45: Qualche problema in atterraggio sul Triplo Lutz, Bene Triplo Loop+Doppio Toeloop, step ...

