LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | vincere per continuare a sperare

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per la trentesima giornata dell’2022-. Ultime speranze pera credere nei playoff.è reduce dalla vittoria di Istanbul, che ha permesso alla squadra di Messina di rimanere ancora in vita nella corsa all’ottavo posto. I risultati di ieri sono stati favorevoli per l’, con le sconfitte di Baskonia ed Efes che possono aiutare i milanesi a credere ancora in una rimonta miracolosa. Attenzione, però, a sottovalutare l’incontro con ildi Andrea Trinchieri. Una ...