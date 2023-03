LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: comincia la sfida al Forum (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 comincia LA PARTITA! 20.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.52: Milano ha vinto martedì sera in casa del Fenerbahce grazie all’ennesima prestazione eccellente di Shabazz Napier, che ha firmato 27 punti. 20.48: Le parole di Ettore Messina “Veniamo da una prestazione molto buona a Istanbul, che ha confermato i miglioramenti mostrati nelle settimane precedenti. Adesso vorremmo fare un altro passo in avanti, di fronte ai nostri tifosi, contro una squadra fisica, dura e profonda, con giocatori molto esperti. Servirà muovere la palla in attacco, avere la pazienza di trovare il tiro giusto, mantenere un alto LIVEllo di intensità difensiva e soprattutto fare attenzione a rimbalzo perché il Bayern è una delle migliori ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00LA PARTITA! 20.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.52:ha vinto martedì sera in casa del Fenerbahce grazie all’ennesima prestazione eccellente di Shabazz Napier, che ha firmato 27 punti. 20.48: Le parole di Ettore Messina “Veniamo da una prestazione molto buona a Istanbul, che ha confermato i miglioramenti mostrati nelle settimane precedenti. Adesso vorremmo fare un altro passo in avanti, di fronte ai nostri tifosi, contro una squadra fisica, dura e profonda, con giocatori molto esperti. Servirà muovere la palla in attacco, avere la pazienza di trovare il tiro giusto, mantenere un altollo di intensità difensiva e soprattutto fare attenzione a rimbalzo perché ilè una delle migliori ...

