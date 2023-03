LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 38-18, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: padroni di casa in controllo (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ passata metà del secondo quarto. 38-18 Tap in offensivo di Gillespie. 38-16 Due liberi di Napier. 36-16 Libero supplementare di Cheatham. 36-15 Cheatham segna in sottomano con il fallo di Davies. 36-11 Ancora il francese, che arriva fino al ferro. Milano sta dominando. 34-11 TRIPLA ANCHE DI LUWAWU-CABARROT 31-11 Gancio di Thomas sulla testa di Lucic. 29-11 Tripla di Obst che prova a scuotere il Bayern. 29-8 BAROOOOOOOOOOOOOOOOON!!!!! TRIPLAAAAAAAAA 26-8 Un solo libero per Shields. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dieci minuti perfetti dell’Olimpia! 25-8 Dentro anche il libero supplementare. 24-8 BARON CON IL FALLO DI WALDEN! 22-8 Bel canestro in penetrazione di Walden. 22-6 SHIEEEEEELDS! TRIPLAAAAA! 19-6 KYLE HINES! Si arresta sulla lunetta e fa partire un tocco ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ passata metà del secondo quarto. 38-18 Tap in offensivo di Gillespie. 38-16 Due liberi di Napier. 36-16 Libero supplementare di Cheatham. 36-15 Cheatham segna in sottomano con il fallo di Davies. 36-11 Ancora il francese, che arriva fino al ferro.sta dominando. 34-11 TRIPLA ANCHE DI LUWAWU-CABARROT 31-11 Gancio di Thomas sulla testa di Lucic. 29-11 Tripla di Obst che prova a scuotere il. 29-8 BAROOOOOOOOOOOOOOOOON!!!!! TRIPLAAAAAAAAA 26-8 Un solo libero per Shields. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dieci minuti perfetti dell’! 25-8 Dentro anche il libero supplementare. 24-8 BARON CON IL FALLO DI WALDEN! 22-8 Bel canestro in penetrazione di Walden. 22-6 SHIEEEEEELDS! TRIPLAAAAA! 19-6 KYLE HINES! Si arresta sulla lunetta e fa partire un tocco ...

