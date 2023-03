LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: sorpresa Miller, 3° Bagnaia, Marquez fuori dalla top10! Risultati e classifica (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Calato il sipario su una seconda sessione ricca di imprevisti, in riferimento alla perdita di corrente elettrica in Direzione Gara e all’incidente di Pol Espargaró, episodi che hanno portato alla bandiera rossa. Turno più lungo del previsto, al termine il migliore è stato l’australiano Jack Miller con la sua KTM ha ottenuto il record della pista ufficioso di 1:37.709 a precedere di 0.037 Vinales e di 0.147 Bagnaia, condizionato da un problema tecnico poco dopo aver ottenuto il suo crono migliore. 17.56 Di seguito i qualificati alla Q2 di domani: POS # RIDER GAP 1 43 J. Miller 1:37.709 2 12 M. VIÑALES +0.037 3 1 F. Bagnaia +0.147 4 10 L. MARINI +0.190 5 89 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Calato il sipario su una seconda sessione ricca di imprevisti, in riferimento alla perdita di corrente elettrica in Direzione Gara e all’incidente di Pol Espargaró, episodi che hanno portato alla bandiera rossa. Turno più lungo del previsto, al termine il migliore è stato l’australiano Jackcon la sua KTM ha ottenuto il record della pista ufficioso di 1:37.709 a precedere di 0.037 Vinales e di 0.147, condizionato da un problema tecnico poco dopo aver ottenuto il suo crono migliore. 17.56 Di seguito i qualificati alla Q2 di domani: POS # RIDER GAP 1 43 J.1:37.709 2 12 M. VIÑALES +0.037 3 1 F.+0.147 4 10 L. MARINI +0.190 5 89 J. ...

