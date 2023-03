LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Martin svetta nella FP1, 2° Bagnaia (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.23 Bagnaia con una progressione notevole di dieci giri ha trovato un buon feeling con la sua GP23, mentre Bastianini è decimo a 0.760. Quartararo è settimo a 0.680. 12.21 Bagnaia migliora il suo crono e si porta in seconda posizione a 0.269 da Martin. 12.20 Da sottolineare il secondo tempo di Marc Marquez con la Honda a 0.393, a testimoniare che il Cabroncito faccia sempre la differenza. 12.18 Bagnaia, dopo aver raffreddato le gomme, si lancia per un altro giro veloce. 12.17 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 89 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.23con una progressione notevole di dieci giri ha trovato un buon feeling con la sua GP23, mentre Bastianini è decimo a 0.760. Quartararo è settimo a 0.680. 12.21migliora il suo crono e si porta in seconda posizione a 0.269 da. 12.20 Da sottolineare il secondo tempo di Marc Marquez con la Honda a 0.393, a testimoniare che il Cabroncito faccia sempre la differenza. 12.18, dopo aver raffreddato le gomme, si lancia per un altro giro veloce. 12.17 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 89 J. ...

