LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: bandiera rossa! P2 sospesa per un problema al cronometraggio (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Cronometro fermato a 46:38 dal termine della sessione, un qualcosa di veramente curioso. 16.21 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:38.850 2 12 M. VIÑALES +0.016 3 1 F. BAGNAIA +0.213 4 89 J. MARTIN +0.238 5 88 M. OLIVEIRA +0.324 6 72 M. BEZZECCHI +0.338 7 10 L. MARINI +0.360 8 73 A. MARQUEZ +0.406 9 33 B. BINDER +0.456 10 5 J. ZARCO +0.868 16.19 Di seguito il messaggio ufficiale sul problema: RED FLAG Practice 2 has been stopped due to technical issues! #PortugueseGP pic.twitter.com/UWsqUQRDYC — MotoGP (@MotoGP) March 24, 2023 16.17 Saltata la corrente in Direzione ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Cronometro fermato a 46:38 dal termine della sessione, un qualcosa di veramente curioso. 16.21 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:38.850 2 12 M. VIÑALES +0.016 3 1 F. BAGNAIA +0.213 4 89 J. MARTIN +0.238 5 88 M. OIRA +0.324 6 72 M. BEZZECCHI +0.338 7 10 L. MARINI +0.360 8 73 A. MARQUEZ +0.406 9 33 B. BINDER +0.456 10 5 J. ZARCO +0.868 16.19 Di seguito il messaggio ufficiale sul: RED FLAG Practice 2 has been stopped due to technical issues! #PortugueseGP pic.twitter.com/UWsqUQRDYC —(@) March 24,16.17 Saltata la corrente in Direzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - gp_libre : RT @SkySportMotoGP: GP Portogallo, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) ? - madmax67m : RT @gponedotcom: Seconda e decisiva sessione di libere per conquistare l'accesso diretto alla Q2 di domani. Alex Marquez il migliore stamat… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: GP Portogallo, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) ? - Cos_lettuce : RT @SkySportMotoGP: GP Portogallo, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) ? -