LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Bagnaia balza al comando delle P2 | ma la sua Ducati si ferma

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Vinales con l’Aprilia si porta davanti a tutti con il nuovo record della pista ufficioso di 1:37.746,è secondo a 0.110. 17.50 Bezzecchi sale in quarta posizione a 0.434, mentre Marini si porta in seconda posizione a 0.043. 17.48 ATTENZIONE!!! Sila moto die non si sa il motivo. 17.46AAA!!! 1:37.856 per Pecco che si porta in vetta con 0.135 di margine su Martin e 0.397 su Aleix Espargaro. 17.45 Bastianini si porta in seconda posizione a 0.099 da Aleix Espargaro che per il momento è rimasto ai box. 17.44 Caduta per Marini nel quarto settore, mentreottiene il crono di 1:38.538 ed è nono a 0.285. 17.41 Tutti in pista in cerca del tempo per centrare la Q2! 17.40 Si torna in pista! ...