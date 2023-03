LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Alex Marquez davanti in FP1, Marini in evidenza, Bagnaia si nasconde. Alle 16.00 le FP2 (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.40 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 16.00 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37 E’ il caso Fabio Quartararo e di Pecco Bagnaia, rispettivamente in ottava e nona posizione a 0.499 e a 0.693 dalla vetta. Yamaha, quindi, bene come costanza, ma Bagnaia sembra averne. Decimo Marc Marquez a 0.755, anch’egli non interessato al time-attack con la Honda. Più attardato Enea Bastianini in 15ma posizione a 0.900 con l’altra Ducati ufficiale, immediatamente Alle spAlle di Franco ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.40 E’ tutto per questa. Appuntamento16.00 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37 E’ il caso Fabio Quartararo e di Pecco, rispettivamente in ottava e nona posizione a 0.499 e a 0.693 dalla vetta. Yamaha, quindi, bene come costanza, masembra averne. Decimo Marca 0.755, anch’egli non interessato al time-attack con la Honda. Più attardato Enea Bastianini in 15ma posizione a 0.900 con l’altra Ducati ufficiale, immediatamentespdi Franco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : SI COMINCIA? Primo weekend di gara del Motomondiale CONFERENZA LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il Campione in carica @PeccoBagnaia è nono - - filippo46c : Olè, abbiamo riguadagnato paddock live dopo le sessioni del venerdì! #PortugueseGP ???? #MotoGP #SkyMotoGP - digitalsat_it : MotoGP Portogallo 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8) -