LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | si parte tra poco con le prove libere

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.49 Per l’Italia avremo al via Romano Fenati, Riccardo Rossi, Stefano Nepa, Matteo Bertelle e Filippo Farioli. 9.46 Il circuito di Portiamo è pronto per ospitare il consueto spettacolo che il Motomondiale sa regalare agli appassionati. Per giunta, nel caso dellavi è ancor più curiosità nel vedere i giovani talenti brillare in pista. 9.43 Questa prima sessione diche andremo a raccontare traaprirà ufficialmente il Gran Premio dele il Motomondiale. 9.40 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati! Dopo tanta attesa, stiamo finalmente per raccontarvi e vivere insieme il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: si parte alle 10.00 con le prove libere - - sportli26181512 : MotoGP, la conferenza LIVE del GP Portogallo da Portimao: A Portimao è tutto pronto per il primo GP della stagione:… -

... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: garaOre 13: ...... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12.00: gara" in ...... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara" in ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Portimao Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del GP del Portogallo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere della classe Moto2 del primo Gran Premio ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come appuntamento inaugurale del Mondiale Moto3. Tutti in ...