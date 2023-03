LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Moreira al comando dopo le P1 | Nepa ottavo Alle 14 15 le P2

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46 Appuntamento a più tardi con le P2, non mancate! 10.43 Diogoal momento, dunque, è il pilota da battere; vedremo come andranno le seconde prove, in programma nel pomeriggioore 14.15; così come avvenuto per le P1, ve le racconteremo con la consueta. 10.40 Il migliore degli italiani è Stefano, in ottava posizione a 0.891 da; nono Riccardo Rossi (+0.893), 14esimo Romano Fenati (+0.993), 20esimo Matteo Bertelle (+1.217), 22° Filippo Farioli (+1.384). 10.38 Secondo Daniel Holgado (+0.299), terzo David Alonso (+0.394), quarto Deniz Öncü (+0.578), quinto Xavier Artigas (+0.585). 10.36 E si conclude qui questa prima sessione di prove per il Gran Premio del ...

Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: garaOre 13:

LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: l'Italia cerca nuovi protagonisti OA Sport

Moto3 Gp Portogallo Prove Libere 1 – Diogo Moreira ha ottenuto il miglior tempo delle prime prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto3, gara inaugurale del Motomondiale 2023. Il pilota ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Appuntamento a più tardi con le P2, non mancate! 10.43 Diogo Moreira al momento, dunque, è il pilota da battere; vedremo come andranno le seconde prove, in ...