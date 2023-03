LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Holgado al comando delle P1 | bene Nepa e Rueda

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Foratura all’anteriore per Kaito Toba. 10.30 Cinque minuti al termine di questa prima sessione di prove a Portimao. 10.29 Ottimo tempo di Diogo Moreira, che sale in prima posizione in 1:48.043. 10.26 Seconda posizione per Joel Kelso, quarto Xavier Artigas. 10.23 Risalgono i piloti della CFMoto Racing Pruestel GP. 10.20 Questa dunque la top 5 momentanea: 1 Daniel(ESP) Red Bull KTM Tech3 1:48.607 2 Ivan Ortolá (ESP) Angeluss MTA Team +0.496 3 Deniz Öncü (TUR) Red Bull KTM Ajo +0.8034 STEFANO(ITA) ANGELUSS MTA TEAM +0.924 5 José Antonio(ESP) Red Bull KTM Ajo +0.976 10.17 Da sottolineare anche l’inizio del rookie José Antonio, già quinto al suo esordio in. 10.14 Si migliora Daniel ...

Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: garaOre 13:

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come appuntamento inaugurale del Mondiale Moto3.