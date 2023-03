LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Holgado al comando della combinata | insegue Moreira Bene Rossi e Nepa

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il venerdìin quel di Portimao, per il Gran Premio del. Un augurio di una buona serata a tutte e a tutti. 14.55 Al momento, oltre ai primi cinque piloti precedentemente menzionati, rientrano tra i primi quattordici (con dunque momentanea qualificazione al Q2) anche Kaito Toba, Joel Kelso, Riccardo, Scott Ogden, Stefano, Xavier Artigas, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki e Deniz Öncü. 14.54 Sottotono Romano Fenati, 21esimo; 24° Matteo Bertelle e 26esimo Filippo Farioli. 14.53 Quarto il giapponese Ayumu Sasaki (+0.345), quinto Ivan Ortolá (+0.385). Il migliore degli italiani è Riccardo, ottavo; decimo Stefano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato, c… -

... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara- in ...... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: garaOre 13: ...... Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12.00: gara" in ...

LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 OA Sport

The network promises live coverage of the practice sessions on Friday and Saturday, qualifying and Sprint race on Saturday and the main race on Sunday. The coverage will extend to the Moto2 and Moto3 ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Appuntamento a più tardi con le P2, non mancate! 10.43 Diogo Moreira al momento, dunque, è il pilota da battere; vedremo come andranno le seconde prove, in ...