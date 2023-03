LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | cominciano le P2! Subito tutti i piloti in pista

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Caduta per David Alonso. 14.18in. 14.15 Comincia la seconda sessione di prove per la! 14.13 Pochi minuti e si parte! 14.10 Naturalmente, attenzione da porre non solo alle prove di passo gara, ma anche per i time attack presumibilmente nell’ultimo tentativo. 14.07 Buoni i tempi registrati da Stefano Nepa e Riccardo Rossi, che proveranno a confermarsi anche nella seconda sessione, prossima all’inizio. 14.04 Da sottolineare anche le prestazioni del colombiano David Alonso e dello spagnolo José Antonio Rueda, rookie ine piazzatisi in questa prima sessione al terzo e sesto posto, rispettivamente. 14.01 Questi i risultati della prima sessione: 1 10 Diogo MOREIRA BRA MT ...

LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Moreira al comando dopo le P1, Nepa ottavo. Alle 14.15 le P2 OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Appuntamento a più tardi con le P2, non mancate! 10.43 Diogo Moreira al momento, dunque, è il pilota da battere; vedremo come andranno le seconde prove, in ...Lorenzo Dalla Porta (SAG) è 24esimo, mentre il rookie Dennis Foggia (Italtrans) è 27esimo. Assente il Campione del Mondo Moto3 2022 Izan Guevara, infortunato, che salterà anche il Gran Premio di ...