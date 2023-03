LIVE Moto3 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | bene Sasaki e Toba | prove di passo gara per Moreira e Holgado

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Cinque minuti al termine delle P2., Ortolá,e Kelso nelle prime cinque posizioni della classifica combinata. 14.43 Si migliora Riccardo Rossi e sale in decima posizione, +0.883. Buon giro per Stefano Nepa, settimo, +0.794 da. 14.41 Quindicesimo Riccardo Rossi, 17esimo Stefano Nepa, 21° Romano Fenati, 24esimo Matteo Bertelle e venticinquesimo Filippo Farioli. 14.38 Incrementano ulteriormente i propri personali i piloti in pista; adesso il miglior tempo è di Daniel, 1:47.320. 14.35 Ecco la top 5 momentanea: 1 Ayumu(JPN) Liqui Moly Husqvarna 1:47.787 2 Diogo(BRA) MT Helmets – MSI +0.219 3 Kaito(JPN) SIC58 Squadra ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Portimao Sky Sport

The network promises live coverage of the practice sessions on Friday and Saturday, qualifying and Sprint race on Saturday and the main race on Sunday. The coverage will extend to the Moto2 and Moto3 ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Appuntamento a più tardi con le P2, non mancate! 10.43 Diogo Moreira al momento, dunque, è il pilota da battere; vedremo come andranno le seconde prove, in ...