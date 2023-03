LIVE Moto2 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | piove a Portimao | Arbolino è quarto vicino a Dixon e Acosta

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 11.23 Dovrebbe essere passeggera la pioggia in questa giornata e le condizioni andranno a migliorare nel pomeriggio. 11.20 Pioggia che non promette bene neanche in ottica MotoGP: la prima sessione di prove libere è prevista per le 11.40. 11.17 Tutti ai box: condizioni al limite con la pioggia e sicuramente non ideali per fare dei giri in pista. 11.14 Comincia are a: impossibile per tutti migliorarsi in questo momento. 11.13 Questi i tempi cronometrati: 1 96 J.1:43.046 2 37 P.+0.055 3 18 M. GONZALEZ +0.179 4 14 T. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : MotoGP, la conferenza LIVE del GP Portogallo da Portimao: A Portimao è tutto pronto per il primo GP della stagione:… -

... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara Moto3 - in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13: PaddockOre 13.15: gara- in differita su ...... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara Moto3 Ore 13: PaddockOre 13.15: garaOre 14.15: PaddockOre 14.30: Grid Ore 15: ...... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12.00: gara Moto3 " in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13.00: PaddockOre 13.15: gara" in ...

LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: si comincia alle 10.50, Arbolino e Vietti a caccia di Acosta OA Sport

The network will offer an exhaustive live presentation that will include practice sessions ... Indian shores for the Grand Prix of India from September 22-24. Including the Moto2 and Moto3 races, the ...Su OA Sport saranno garantite le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale. Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.45 ...