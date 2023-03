LIVE Moto2 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Dixon e Acosta davanti a tutti | Arbolino in top 10

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Caduta per Alonso Lopez in curva 5, che aveva fatto registrare il miglior tempo nel primo settore. 15.43 Manca poco alla fine delle P2, ultimi tentativi per i piloti. 15.40sorpassa nuovamenteoccupando la prima posizione, 1:42.391. 15.38 Si migliore Celestino Vietti, è in undicesima posizione. Caduta per Aron Canet in curva 14, come accaduto precedentemente a Chantra. 15.35 Caduta per Somkiat Chantra in curva 14. 15.33 Sale in prima posizione Jake, con il tempo di 1:42.489. 15.30 Questa la top 5 al momento: 1 Pedro(ESP) Red Bull KTM Ajo 1:42.681 2 Sam Lowes (GBR) Elf Marc VDS Racing Team +0.081 3 Manuel Gonzalez (ESP) Correos Prepago Yamaha VR46, +0.144 4 Filip Salac (SLO) QJMOTOR Gresini Racing ...

MotoGP, LIVE FP2 Portimao: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Saliamo on board sulla Yamaha di Fabio Quartararo impegnato nelle curve del circuito di Portimao: musica per le orecchie degli appassionati, da gustarsi in religioso silenzio grazie al nuovo sound up ...