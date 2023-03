LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: ultima partita per le azzurre, tutto o niente! (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, ultimo incontro del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Giornata cruciale per le azzurre, che al mattino incrociano dapprima la Norvegia, per poi chiudere le fatiche del girone contro le padrone di casa. A Sandviken (Svezia) la squadra Italiana gioca per lo storico traguardo dei playoff. Per raggiungerli servirà quantomeno una vittoria nei due incontri da disputare. Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Angela Romei dovranno riordinare le idee dopo il KO con gli Stati Uniti, e gettare il cuore oltre l’ostacolo per agguantare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, ultimo incontro del round robin deifemminilidi. Giornata cruciale per le, che al mattino incrociano dapprima la Norvegia, per poi chiudere le fatiche del girone contro le padrone di casa. A Sandviken () la squadrana gioca per lo storico traguardo dei playoff. Per raggiungerli servirà quantomeno una vittoria nei due incontri da disputare. Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Angela Romei dovranno riordinare le idee dopo il KO con gli Stati Uniti, e gettare il cuore oltre l’ostacolo per agguantare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - murotsudo1987 : RT @Emergenza24: [24.03-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - infoitsport : LIVE TJ - Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali - infoitsport : Italia Inghilterra, formazioni e risultato in diretta live delle qualificazioni agli europei - infoitsport : LIVE - Italia-Inghilterra, pre-partita: Maradona quasi sold -