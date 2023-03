LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: le azzurre devono solo vincere per andare ai playoff (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-NORVEGIA DI curling DALLE 9.00 LA CRONACA DI Italia-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, ultimo incontro del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Giornata cruciale per le azzurre, che al mattino incrociano dapprima la Norvegia, per poi chiudere le fatiche del girone contro le padrone di casa. A Sandviken (Svezia) la squadra Italiana gioca per lo storico traguardo dei playoff. Per raggiungerli servirà quantomeno una vittoria nei due incontri da disputare. Stefania ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 9.00 LA CRONACA DI-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti nellatestuale di, ultimo incontro del round robin deifemminilidi. Giornata cruciale per le, che al mattino incrociano dapprima la Norvegia, per poi chiudere le fatiche del girone contro le padrone di casa. A Sandviken () la squadrana gioca per lo storico traguardo dei. Per raggiungerli servirà quantomeno una vittoria nei due incontri da disputare. Stefania ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - diinabandhu56 : L'Adige in secca. ?LIVE? Verona - Ponte di Castelvecchio | SkylineWebcams: - Ecodallecitta : RT @Kyoto_Club: ???? Mercoledì 29/3 ti aspettiamo in diretta streaming sul nostro canale YT qui ?? - MarcoMerli11 : LIVE Italia-Inghilterra, tifosi inglesi si dirigono allo stadio: diretta... - valentinacefalu : RT @rtl1025: ?? 'Siamo cresciuti nel campo aeronautico insieme all'#Italia. Abbiamo avuto uomini di valore e siamo cresciuti con la popolazi… -