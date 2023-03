LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: match determinante per le azzurre (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per la settima giornata dei Mondiali di curling femminile 2023. Ultima giornata di round robin decisiva per i colori azzurri e non solo, si decidono le prime due finaliste e le formazioni che accederanno ai play-off. La formula del torneo prevede che al termine del round-robin le prime due classificate staccheranno DIRETTAmente il pass per le semifinali, mentre le squadre classificatesi tra il terzo e il sesto posto si giocheranno gli altri due posti a disposizione. L’Italia al momento occupa il terzo posto in classifica a pari merito con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladivalido per la settima giornata deidifemminile. Ultima giornata di round robin decisiva per i colori azzurri e non solo, si decidono le prime due finaliste e le formazioni che accederanno ai play-off. La formula del torneo prevede che al termine del round-robin le prime due classificate staccherannomente il pass per le semifinali, mentre le squadre classificatesi tra il terzo e il sesto posto si giocheranno gli altri due posti a disposizione. L’al momento occupa il terzo posto in classifica a pari merito con il ...

