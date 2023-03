LIVE Italia-Norvegia 5-6, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: azzurre beffate all’extra-end, decisiva l’ultima partita (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 14.00 LA CRONACA DI Italia-Norvegia 12:11 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 12:10 L’Italia si è battuta bene, è stato un match molto tattico e sul finale i nervi hanno fatto la differenza, adesso sarà importante resettare e preservare un po’ di energie psicologiche. 12:08 Con questo risultato l’Italia scivola in quinta posizione a pari merito con Giappone e Stati Uniti, le speranze di qualificarsi ai play-off passano dal match contro la Svezia, che si svolgerà tra meno di due ore. 12:07 Resta corto il tiro di Constantini, finisce qui. 12:05 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 14.00 LA CRONACA DI12:11 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 12:10 L’si è battuta bene, è stato un match molto tattico e sul finale i nervi hanno fatto la differenza, adesso sarà importante resettare e preservare un po’ di energie psicologiche. 12:08 Con questo risultato l’scivola in quinta posizione a pari merito con Giappone e Stati Uniti, le speranze di qualificarsi ai play-off passano dal match contro la Svezia, che si svolgerà tra meno di due ore. 12:07 Resta corto il tiro di Constantini, finisce qui. 12:05 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - diinabandhu56 : L'Adige in secca. ?LIVE? Verona - Ponte di Castelvecchio | SkylineWebcams: - Ecodallecitta : RT @Kyoto_Club: ???? Mercoledì 29/3 ti aspettiamo in diretta streaming sul nostro canale YT qui ?? - MarcoMerli11 : LIVE Italia-Inghilterra, tifosi inglesi si dirigono allo stadio: diretta... - valentinacefalu : RT @rtl1025: ?? 'Siamo cresciuti nel campo aeronautico insieme all'#Italia. Abbiamo avuto uomini di valore e siamo cresciuti con la popolazi… -