LIVE Italia-Norvegia 3-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre all’ottavo end! (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling dalle 14.00 11:09 Doppia bocciata di Skaslien. 11:06 azzurre con tre punti in casa, norvegesi costrette a bocciare. 11:03 La Norvegia parte con una guardia alta, subito dentro la casa invece l’Italia. 11:00 mano rubata! Si torna in parità! 10:57 Attenzione, non perfetta Roervik, si deve procedere con la misurazione. 10.54 Constantini prova la giocata, Italia con due punti prima dell’ultimo end norvegese. 10:51 Romei ne piazza un altro, due punti azzurri al momento. 10:49 Romei piazza una stone complessa dietro la guardia norvegese. 10:46 L’ottavo end si apre con una guardia azzurra e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DI14.00 11:09 Doppia bocciata di Skaslien. 11:06con tre punti in casa, norvegesi costrette a bocciare. 11:03 Laparte con una guardia alta, subito dentro la casa invece l’. 11:00! Si torna in parità! 10:57 Attenzione, non perfetta Roervik, si deve procedere con la misurazione. 10.54 Constantini prova la giocata,con due punti prima dell’ultimo end norvegese. 10:51 Romei ne piazza un altro, due punti azzurri al momento. 10:49 Romei piazza una stone complessa dietro la guardia norvegese. 10:46 L’ottavo end si apre con una guardia azzurra e ...

