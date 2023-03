LIVE Italia-Norvegia 2-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: azzurre costrette a rincorrere dopo 7 end (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 14.00 10:51 Romei ne piazza un altro, due punti azzurri al momento. 10:49 Romei piazza una stone complessa dietro la guardia norvegese. 10:46 L’ottavo end si apre con una guardia azzurra e una stone norvegese sulla sinistra della casa. 10:44 Constantini porta un punto all’Italia, purtroppo così le azzurre sono però sempre costrette a rincorrere e la Norvegia torna di mano. 10.42 Non riesce la doppia bocciata a Constantini e la stone azzurra esce, end complesso. 10:40 Lo Deserto si rifà bocciando una delle due stone norvegesi. 10.38 Ancora una stone a vuoto di Lo Deserto, tanta fatica per Marta oggi. 10.36 Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 14.00 10:51 Romei ne piazza un altro, due punti azzurri al momento. 10:49 Romei piazza una stone complessa dietro la guardia norvegese. 10:46 L’ottavo end si apre con una guardia azzurra e una stone norvegese sulla sinistra della casa. 10:44 Constantini porta un punto all’, purtroppo così lesono però sempree latorna di mano. 10.42 Non riesce la doppia bocciata a Constantini e la stone azzurra esce, end complesso. 10:40 Lo Deserto si rifà bocciando una delle due stone norvegesi. 10.38 Ancora una stone a vuoto di Lo Deserto, tanta fatica per Marta oggi. 10.36 Le ...

