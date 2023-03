LIVE Italia-Norvegia 0-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: scandinave avanti dopo due end (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 14.00 09.28 Bocciata singola di Constantini, Roervik non sbaglia e arrivano due punti per la Norvegia. 09:27 Roervik colpisce la propria guardia, ma le va ancora bene perchè la stone resta dentro la casa, Constantini proverà nuovamente la doppia bocciata. 09:26 Per un soffio non riesce la doppia bocciata a Constantini, adesso Roervik può giocare dall’altra parte per marcare due punti. 09:25 Doppia bocciata giocata con roll da Lo Deserto, una delle due stone norvegesi resta dentro la casa di un soffio. 09.23 Skaslien boccia il punto azzurro, possibilità di marcare due punti per la Norvegia. 09.22 Brutto errore di Lo Deserto, stone a vuoto. 09.21 Romei trova ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 14.00 09.28 Bocciata singola di Constantini, Roervik non sbaglia e arrivano due punti per la. 09:27 Roervik colpisce la propria guardia, ma le va ancora bene perchè la stone resta dentro la casa, Constantini proverà nuovamente la doppia bocciata. 09:26 Per un soffio non riesce la doppia bocciata a Constantini, adesso Roervik può giocare dall’altra parte per marcare due punti. 09:25 Doppia bocciata giocata con roll da Lo Deserto, una delle due stone norvegesi resta dentro la casa di un soffio. 09.23 Skaslien boccia il punto azzurro, possibilità di marcare due punti per la. 09.22 Brutto errore di Lo Deserto, stone a vuoto. 09.21 Romei trova ...

