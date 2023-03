LIVE Italia-Norvegia 0-0, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: nulla di fatto nel primo end (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 14.00 09:25 Doppia bocciata giocata con roll da Lo Deserto, una delle due stone norvegesi resta dentro la casa di un soffio. 09.23 Skaslien boccia il punto azzurro, possibilità di marcare due punti per la Norvegia. 09.22 Brutto errore di Lo Deserto, stone a vuoto. 09.21 Romei trova invece una stone perfettamente posizionata dietro la nostra guardia. 09:20 Haslev Nordbye piazza un punto dietro la propria guardia, ma c’è luce. 09:19 Guardia anche per Romei. 09:18 Haslev Nordbye cambia registro piazzando una guardia. 09.17 Fino a questo momento gioco molto lineare: una squadra piazza un punto, l’altra lo boccia. 09.15 Come spesso accade Zardini Lacedelli apre l’end giocando dentro ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 14.00 09:25 Doppia bocciata giocata con roll da Lo Deserto, una delle due stone norvegesi resta dentro la casa di un soffio. 09.23 Skaslien boccia il punto azzurro, possibilità di marcare due punti per la. 09.22 Brutto errore di Lo Deserto, stone a vuoto. 09.21 Romei trova invece una stone perfettamente posizionata dietro la nostra guardia. 09:20 Haslev Nordbye piazza un punto dietro la propria guardia, ma c’è luce. 09:19 Guardia anche per Romei. 09:18 Haslev Nordbye cambia registro piazzando una guardia. 09.17 Fino a questo momento gioco molto lineare: una squadra piazza un punto, l’altra lo boccia. 09.15 Come spesso accade Zardini Lacedelli apre l’end giocando dentro ...

