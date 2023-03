LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si forma una fuga di sette uomini, il gruppo insegue a 2? (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14.32 Ora che la situazione sembra essersi stabilizzata, possiamo dare un quadro più completo di questa Volta a Catalunya. Primoz Roglic e Remco Evenepoel arrivano a questa tappa perfettamente appaiati come tempo, con lo sloveno in maglia di leader solo grazie ai piazzamenti. Giulio Ciccone è terzo a 19” ed è stato l’unico a dimostrarsi competitivo rispetto ai primi due (battendoli anche in un’occasione). 14.29 In testa al gruppo sempre la Soudal-QuickStep che forse ora ha leggermente rallentato. Tra i sette fuggitivi Guillaume Martin è il meglio piazzato con 5’25” ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14.32 Ora che la situazione sembra essersi stabilizzata, possiamo dare un quadro più completo di questa Volta a Catalunya. Primoz Roglic e Remco Evenepoel arrivano a questaperfettamente appaiati come tempo, con lo sloveno in maglia di leader solo grazie ai piazzamenti. Giulio Ciccone è terzo a 19” ed è stato l’unico a dimostrarsi competitivo rispetto ai primi due (battendoli anche in un’occasione). 14.29 In testa alsempre la Soudal-QuickStep che forse ora ha leggermente rallentato. Tra ifuggitivi Guillaume Martin è il meglio piazzato con 5’25” ...

