LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, il gruppo insegue a 2? (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14.46 La strada riprende a salire, seppur dolcemente, in questo tratto. 14.44 Distacco del gruppo che ora si è stabilizzato intorno ai 2’10”. 14.42 Ricordiamo dunque i nomi dei sette battistrada: Tsgabu Girmay (Team Jayco), Julen Amezqueta (Caja Rural), Hector Carretero, Pablo Castrillo, Josè Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel Euskadi) e Guillaume Martin (Cofidis). 14.39 Cambio di scenario in testa al gruppo: arrivano gli uomini della Lotto Dstny a rilevare i Quick-Step. 14.36 100 km al traguardo in questo momento! 14.35 I ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14.46 La strada riprende a salire, seppur dolcemente, in questo tratto. 14.44 Distacco delche ora si è stabilizzato intorno ai 2’10”. 14.42 Ricordiamo dunque i nomi deibattistrada: Tsgabu Girmay (Team Jayco), Julen Amezqueta (Caja Rural), Hector Carretero, Pablo Castrillo, Josè Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel Euskadi) e Guillaume Martin (Cofidis). 14.39 Cambio di scenario in testa al: arrivano glidella Lotto Dstny a rilevare i Quick-Step. 14.36 100 km al traguardo in questo momento! 14.35 I ...

