LIVE Giro di Catalogna 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale!

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16.50 Finita la benzina anche per Carreteto. All’inseguimento di Grmay rimangono Parra, Amezqueta ed Azurmendi. 16.49 Castrillo si stacca subito dal gruppetto dei fuggitivi mentre Grmay prova ad allungare. 16.49LACONCLUSIVA! 16.47 10 km al traguardo! Scende sotto al minuto il distacco del gruppo. 16.46 Ormai ci siamo, la strada ha giàto a salire. Laufficiale del Mirador del Portell misura 9,4 km all’8% di pendenza media.dura con pendenze molto costanti dal primo all’ultimo metro. 16.45 Fausto ...

LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 35 km al traguardo, si avvicina la salita finale OA Sport

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 PERCORSO ... Un duello annunciato quello tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic al Giro d’Italia 2023, sono in due a contendersi il titolo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Volta a Catalunya 2023! Una delle edizioni più entusiasmanti e ...