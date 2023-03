LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone sfida Roglic ed Evenepoel nella giornata più dura (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Volta a Catalunya 2023! Una delle edizioni più entusiasmanti ed incerte degli ultimi anni arriva a quella che potrebbe essere la sua giornata decisiva. Dopo la “pausa” di ieri, oggi torneranno protagonisti gli uomini di classifica. Si parte da Tortosa per una frazione da 178 km che si concluderanno con la durissima salita del Mirador del Portell che con i suoi 8,6 km al 8,8% di pendenza media rappresenta l’ostacolo in assoluto più impegnativo di questa edizione. Il resto del percorso sarà sostanzialmente un lungo avvicinamento all’ascesa decisiva, con i soli Alt de Bot (7,6 km al 3,4%) e Coll de Som (4km al 4,2%) a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella quintadella Volta a Catalunya! Una delle edizioni più entusiasmanti ed incerte degli ultimi anni arriva a quella che potrebbe essere la suadecisiva. Dopo la “pausa” di ieri,torneranno protagonisti gli uomini di classifica. Si parte da Tortosa per una frazione da 178 km che si concluderanno con la durissima salita del Mirador del Portell che con i suoi 8,6 km al 8,8% di pendenza media rappresenta l’ostacolo in assoluto più impegnativo di questa edizione. Il resto del percorso sarà sostanzialmente un lungo avvicinamento all’ascesa decisiva, con i soli Alt de Bot (7,6 km al 3,4%) e Coll de Som (4km al 4,2%) a ...

