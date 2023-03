(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17.13 PARTE ALMEIDA!chiude,risponde! 17.12 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!si porta in testa! 17.12 Landa si riprende e si riporta su Woods ed Uran insieme ad un eccezionale Lenny Martinez. 17.12 Si sfila ora Soler mentre è in vista l’ultimo durissimo chilometro. 17.12 ULTIMI 2 KM! Soler in testa al quartetto fa l’andatura per Almeida. 17.11 A 20”Woods e Uran. Più dietro, Hindley e Yates. Landa sembra andato in crisi. 17.10 Si forma un quartetto in testa: Primoz, Remco ...

LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ancora duello Evenepoel-Roglic, Ciccone in difficoltà OA Sport

Nel pomeriggio portoghese, si sono concluse le prime due sessioni di prove libere del GP di Portimao. In Moto2, Pedro Acosta ha siglato il giro più veloce della giornata in FP2, fermando il cronometro ...LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 PERCORSO ... Un duello annunciato quello tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic al Giro d’Italia 2023, sono in due a contendersi il titolo ...