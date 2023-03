LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al traguardo. Sette uomini in fuga con 2? di vantaggio sul gruppo (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15.21 In corsa da 2 ore e mezza. I corridori stanno tenendo una velocità media di poco superiore ai 40 km/h. 15.18 Inizia il tratto di salita per i battistrada. 15.16 75 km al traguardo. In fuga sempre Tsgabu Girmay (Team Jayco), Julen Amezqueta (Caja Rural), Hector Carretero, Pablo Castrillo, Josè Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel Euskadi) e Guillaume Martin (Cofidis). 15.14 Il Coll de Som misura appena 4 km con una pendenza media del 3.8%. Più impegnativa la parte iniziale ma non farà comunque la differenza. 15.11 Breve tratto di discesa. Nel frattempo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15.21 In corsa da 2 ore e mezza. I corridori stanno tenendo una velocità media di poco superiore ai 40 km/h. 15.18 Inizia il tratto di salita per i battistrada. 15.16 75 km al. Insempre Tsgabu Girmay (Team Jayco), Julen Amezqueta (Caja Rural), Hector Carretero, Pablo Castrillo, Josè Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel Euskadi) e Guillaume Martin (Cofidis). 15.14 Il Coll de Som misura appena 4 km con una pendenza media del 3.8%. Più impegnativa la parte iniziale ma non farà comunque la differenza. 15.11 Breve tratto di discesa. Nel frattempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Rossetti, Davide Donadei, Marco Giro, Cristina Marzoli… e natura… - OA_Sport : LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: giornata decisiva con arrivo in salita! #VoltaCatalunya102.… - Marco07267236 : RT @DatabaseItalia: Oggi alle ore 13:00 canale YouTube il punto di vista. Nuovo giro nuova corsa. Sempre insieme all'amico Luca La Bella un… - OA_Sport : LIVE E3 Saxo Bank Harelbeke 2023 IN DIRETTA: si parte! - - GiuseppePiva6 : RT @DatabaseItalia: Oggi alle ore 13:00 canale YouTube il punto di vista. Nuovo giro nuova corsa. Sempre insieme all'amico Luca La Bella un… -