LIVE Giro di Catalogna 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo | sette uomini in fuga con 2’30” sul gruppo

15.53 Dietro alle file di Soudal QuickStep e Jumbo-Visma si vedono glidella Bahrain Victorious.nuova possibilità anche per Mikel Landa, finora sempre un passo indietro rispetto ai migliori ma comunque quarto in classifica a 44" dai leader. 15.50che sta affrontando con relativa tranquillità questo lungo tratto di avvicinamento alla salita finale. Il distacco dai battistrada si aggira intorno ai 2'50". 15.48 Superate in questo momento le tre ore di corsa. Media oraria che è precisamente sui 40 km/h. 15.47 Remco Evenepoel è tornato a chiudere la ...