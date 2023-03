LIVE Giro di Catalogna 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo | tra poco la durissima ascesa conclusiva

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.15 LADELLADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16.45 Fausto Masnada ha avuto forse un problema e si trova in fondo al gruppo. L’italiano della QuickStep prova a risalire posizioni. 16.43 Spallate in gruppo! Remco Evenepoel stava per perdere le ruote dei suoi compagni e si è ripreso la posizione di forza. 16.41 La strada sta per cominciare a salire e infatti l’andatura in gruppo ora è altissima, sembra si stia preparando una volata. 16.40 15 km al! Scende il distacco del gruppo fino a 1’40”. 16.39 Superato lo sprint intermedio di Roquetes. Il primo a transitare è stato Carretero, seguito da Amezqueta e Grmay. 16.36 Si fanno vedere ora ...