LIVE E3 Saxo Bank Harelbeke 2023 IN DIRETTA | Van Aert batte Van der Poel e Pogacar in uno sprint regale!

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 LADELLA TAPPA DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17.10 Quarto Matteo Jorgenson (Movistar) seguito dal compagno Garcia Cortina. 17.09 Primo successo stagionale per Vanche ritrova un bis adche mancava dal 2010-2011 di Fabian Cancellara. 17.08 Il classe 1994 della Jumbo-Visma trionfa allosu Mathieu van der, terzo Tadejche ha palesato con i tentativi di elastico di non sentirsi sicuro sulla volata. 17.07 WOUT VAN! VINCE IL BELGA CHE BISSA IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO! 17.06 Prova a ripartire, ...

Sportface vi racconterà in tempo reale l'edizione 2023 della E3Classic con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

12.10 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della E3 Saxo Bank Harelbeke 2023, corsa in linea belga di livello WorldTour che può contare su una startlist da brividi.